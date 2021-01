Borussia Dortmund : BVB-Boss Watzke rät Erling Haaland von Real Madrid ab

In den letzten Wochen, als Erling Haaland wegen eines Muskelfaserrisses passen musste, wurde deutlich, wie abhängig Borussia Dortmund von seinem Stürmer ist. Von zwölf möglichen Punkten holte der BVB in Haalands Verletzungszeitraum lediglich vier.

Seine überragenden 17 Tore lassen die internationale Konkurrenz auf den Plan treten. Es gibt inzwischen keinen europäischen Topklub, dem kein Interesse nachgesagt wurde. In der schwarz-gelben Führungsetage ist man dennoch überzeugt, dass Haaland nicht in Richtung einer Klubveränderung strebt.

"Ich glaube nicht, dass das passieren wird", sagt Klubchef Hans-Joachim Watzke dem KICKER. Sowohl der hoch ambitionierte Norweger wie auch dessen geschäftiger Berater Mino Raiola würden nach Watzke-Ansicht wissen, "was sie an uns haben". Aus dieser Selbstsicherheit heraus diktiert der BVB-Boss ins Gesprächsprotokoll eine Empfehlung, die er Haaland mit auf dem Weg geben möchte.

Er solle es so machen wie Robert Lewandowski, befindet Watzke. Der habe sich damals die Zeit gegeben, um in Dortmund zum Weltklassespieler zu reifen, was einem nicht in einem Jahr gelinge: "Denn klar ist, wenn Erling uns irgendwann verlassen sollte, dann geht er nur zu einem noch größeren Klub."