BVB-Boss Watzke sprach Machtwort an Dortmund-Profis

Borussia Dortmund hat sich nach zwölf Spieltagen bereits mehr oder weniger aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. Das Ziel ist nun klar: Die erneute Teilnahme an der Champions League. Jetzt wurde enthüllt, dass BVB-Boss Hans-Joachim Watzke (64) die Spieler nach der jüngsten Pleite mächtig angeheizt hat.

Bei Borussia Dortmund herrscht angespannte Stimmung. Obwohl man sich in der Champions League auf Kurs Achtelfinale befindet, sieht es in der Bundesliga ganz anders aus. Nach zwölf Spieltagen muss man das Meisterschaftsrennen aus der Ferne beobachten und sich auf die Champions-League-Qualifikation konzentrieren.

Watzke machte BVB-Profis heiß

Wie die Sportbild nun enthüllte, hat sich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke aufgrund der prekären Situation unter der Woche in der Kabine vor die Profis gestellt und seine Stars in einer Brandrede wachgerüttelt. Das Credo soll klar gewesen sein: "So geht es nicht weiter", berichtet das Blatt.

Ausschlaggebend für das Watzke-Machtwort waren wohl die zwei Niederlagen vor der Länderspielpause. Zunächst blamierte man sich vor heimischem Publikum im Topspiel gegen den FC Bayern (0:4). Nur eine Woche später zeigte der VfB Stuttgart (1:2) den Westfalen die spielerischen Grenzen auf. Am Samstag hatten die Spieler dann die Chance, Watzke zu zeigen, dass die Rede etwas bewirkt hat.

Watze-Rede hatte gegen Gladbach offenbar doch noch Wirkung

Als Schwarz-Gelb gegen Borussia Mönchengladbach nach knapp 30 Minuten mit 0:2 hinten lag, dürfte Watzke sich auf der Tribüne schon die Worte für die nächste Ansage ausgedacht haben. Doch mit etwas Verspätung lieferten Niclas Füllkrug (30) und Co. Noch vor der Halbzeit drehten die BVB-Profis auf und stellten das Spiel mit 3:2 auf den Kopf.

Letztlich gewann das Team von Edin Terzic (41) mit 4:2 und hievte sich auf den vierten Platz und damit auf einen Champions-League-Rang. Ob die Rede von Watzke wirklich nachhaltig etwas verändert hat, wird sich am Dienstag (21 Uhr) im wichtigen Spiel gegen den AC Mailand zeigen.

