BVB-Boss Watzke: "Wir spielen nicht mehr gegen Fußballklubs, sondern Staaten"

Hans-Joachim Watzke (64) hatte offenbar lange mit der verpassten Meisterschaft von Borussia Dortmund zu kämpfen. Auf der Aktionärsversammlung sprach er BVB-Boss unteranderem noch über die derzeitige sportliche Lage, den Stand in der Champions League sowie die Abgänge zahlreicher Stars.

Wenig überraschend hat die verpasste Meisterschaft Hans-Joachim Watzke sehr mitgenommen. "Der 27. Mai war eine Zäsur, da müssen wir uns nichts vormachen", erklärte Watzke auf der Aktionärshauptversammlung von Borussia Dortmund. "Es war der Tag, der größten Enttäuschung meines Lebens", gestand sich der BVB-Boss ein.

Beim BVB habe man an diesem Tag feststellen müssen, dass "wir dem Druck in diesem Spiel nicht standgehalten haben. Der Druck war zwar auch enorm, aber wir sind mit ihm nicht klargekommen", sagte Watzke. Dortmund hatte gegen Mainz 05 lediglich 2:2 gespielt, wodurch der FC Bayern mit einem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln aufgrund des besseren Torverhältnisses an Schwarz-Gelb vorbeizog.

"So etwas keinen einen Klub zerstören"

In der Nacht nach dem Drama habe Watzke "nicht geschlafen, da ich wusste, dass so etwas einen Klub zerstören oder zumindest auf Jahre hinaus schaden kann", umriss der 64-Jährige seine dramatischen Befürchtungen.

Inzwischen habe man das Geschehene "aufgearbeitet und versucht, daraus etwas abzuleiten", so Watzke weiter. Allerdings sei ihm weiterhin nicht ganz klar, was man falsch gemacht habe. Bislang habe man zwar "einigermaßen gut" gegen das Trauma angearbeitet, einfach sei die Situation allerdings weiterhin nicht. Auch, da der Frust bei einigen Spielern tief gesessen hätte.

Recht zufrieden zeigt er sich indes mit dem derzeitigen Saisonverlauf. Das bisherige Abschneiden sei "ordentlich, früher hätten wir sogar gesagt gut. Ich hätte zwar gerne zwei, drei, vier Punkte mehr, aber die 24 sind nichts wofür wir in Sack und Asche gehen müssen", teilte der BVB-Boss mit.

"Spielen nicht gegen Fußballklubs, sondern gegen Staaten"

Auch das gute Abschneiden in der Champions League, wo man derzeit auf Rang eins steht, stimmt ihn positiv. "Das hätte ich nicht erwartet, denn wir spielen heute nicht mehr gegen Fußballklubs, sondern gegen Staaten. Gegen Katar, den Eigentümer von Paris Saint-Germain und Saudi-Arabien, den Eigentümer von Newcastle United."

Als BVB sei es angesichts dieser Konkurrenz "immer das Ziel, sich beim Machbaren nah am Optimum zu bewegen", das gelinge auch in dieser Saison, so Watzke.

Zudem müsse man fairerweise auch sagen, "wir haben in den letzten Jahren mit Jude Bellingham und Erling Haaland zwei unserer absoluten Leistungsträger abgeben müssen. Nicht weil wir das wollten, aber wenn Real Madrid und Manchester City kommen, dann wird es halt schwierig. Und das ist dann auch etwas, dass eine Mannschaft erstmal verkraften muss."

