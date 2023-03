BVB-Boss wünscht sich diesen Bundesliga-Superstar in Dortmund

Christopher Nkunku (#18) soll am liebsten zum BVB - Foto: / Getty Images

Hätte Reinhold Lunow einen Wunsch frei und dürfte sich einen Spieler aussuchen, den er unbedingt bei Borussia Dortmund haben möchte, dann wäre es ausgerechnet ein Ausnahmeathlet eines direkten Konkurrenten aus der Bundesliga.

Auf die direkte Nachfrage der Ruhr Nachrichten, welcher Profi es denn wäre, nennt Lunow Christopher Nkunku von RB Leipzig. Jetzt könnte man Lunows Vorschlag als fiebrigen Wunschtraum umschreiben. Doch der Dortmunder Präsident dürfte selbst wissen, dass ein Transfer nicht zu realisieren ist.

Nkunku ist schon länger weit über die Grenzen der Bundesliga hinaus bekannt, wo er in der vergangenen Saison zum besten Spieler ausgezeichnet wurde. Die Teilnahme mit der französischen Nationalmannschaft an der vergangenen Weltmeisterschaft verpasste der 25-Jährige aufgrund einer Knieverletzung.

Leipzig respektive die Bundesliga wird sich nur noch bis Saisonende an Nkunku erfreuen können. Sky hatte am Montag noch mal darüber berichtet, dass der Wechsel des Offensivstars zum FC Chelsea in diesem Sommer unter Dach und Fach ist. Als Ablösesumme werden 60 Millionen Euro fällig. Bekanntgegeben wird der Deal wahrscheinlich nach der Saison.

Verwendete Quellen: Ruhr Nachrichten/Sky