BVB-Bosse setzen Marco Reus Pistole auf die Brust

Marco Reus' Vertrag bei Borussia Dortmund läuft am 30. Juni 2023 aus

Wie die Bild erfuhr, wollen die Schwarz-Gelben spätestens bis zum Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern am 01. April Klarheit haben. Noch schöner wäre es, wenn Reus seinen Entschluss schon vor der anstehenden Länderspielpause kundtäte.

Der gebürtige Dortmunder spielte sich in den vergangenen elf Jahren in die Herzen der Fans und gewann mit seinem Klub je zweimal den DFB-Pokal und den DFL-Supercup. Einen solch renommierten Spieler wie Reus möchte der BVB nur ungern verlieren. Am Verhandlungstisch agiert der Verein dennoch zurückhaltend.

BVB halbiert das Jahresgehalt von Marco Reus

Aktuell verdient Reus knapp zwölf Millionen Euro bei der Borussia und zählt damit zu den Spitzenverdienern im Team. Nach seiner Vertragsverlängerung würde er diesen Status definitiv verlieren.