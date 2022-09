Julien Duranville (16, RSC Anderlecht) BVB bot 10 Millionen für "Goldjunge" – und bekam einen Korb

Borussia Dortmund ist als hervorragende Adresse für hochbegabte Kicker bekannt. Die Schwarzgelben verpflichten regelmäßig Supertalente ala Erling Haaland, Jude Bellingham, Jadon Sancho, Ousmane Dembele und Co. Zuletzt bekam der BVB allerdings einen Korb.

Nach Informationen der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws bemühten sich die Dortmunder in der vergangenen Sommer-Transferperiode um Offensivjuwel Julien Duranville (16) vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht.

Der blutjunge Belgier, der bereits als "Goldjunge" gefeiert wird, erzielte Anfang September bei seinem Debüt in der Jupiler Pro League prompt einen Treffer beim 2:2 Unentschieden gegen Oud-Heverlee Leuven.

Borussia Dortmund bot dem RSC Het Laatste Nieuws zufolge zehn Millionen Euro Ablöse und eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent. Bis zum Transferschluss in Deutschland am Deadline Day wurden sich die Parteien aber nicht handelseinig.