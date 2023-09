BVB bot im Sommer beträchtliche Summe für Arthur Vermeeren – wurde aber abgeschmettert

Der Name Arthur Vermeeren ist seit einigen Monaten nicht mehr nur noch ausschließlich Insidern der Szene ein Begriff. Der BVB soll einen ernsthaften Transferversuch gestartet haben.

Arthur Vermeeren erfreut sich bei Borussia Dortmund offenbar an äußerst großer Beliebtheit. Der Bundesliga-Vizemeister der vergangenen Saison sieht den 18-Jährigen scheinbar als vielversprechendes Investment an.

BVB konnte bei Arthur Vermeeren (noch) nicht überzeugen

In der Hafenstadt an der Schelde fand dieses Vorhaben allerdings kein Gehör. Antwerpen lehnte den Transferversuch des BVB ab, weil Vermeeren bis zum Sommer 2024 gehalten werden soll. Im besten Fall fließt dann nämlich eine wesentlich größere Summe.

Vermeeren gilt als eines der aktuell größten Talente des belgischen Fußballs. In der vergangenen Länderspielperiode gab er sein Debüt für die belgische U21-Auswahl, in Antwerpen ist er unumstrittener Stammspieler. Interesse an einer Zusammenarbeit zeigen neben dem BVB der FC Barcelona, der FC Liverpool und RB Leipzig.

