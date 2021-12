Borussia Dortmund : BVB-Casting: Konstantinos Mavropanos der nächste Kandidat

Der physisch starke Abwehrmann des VfB Stuttgart soll schon 2018 auf der Dortmunder Einkaufsliste gestanden haben. Die BVB-Macher entschieden sich da aber noch für Manuel Akanji. Mit vier Jahren Verspätung könnte Mavropanos also doch noch den Weg an die Strobelallee finden.

VfB Stuttgart bindet Konstantinos Mavropanos fest

Demnächst wird Mavropanos aber erst mal fest in den Besitz des VfB Stuttgart übergehen. "Wir haben eine Kaufverpflichtung von drei Millionen Euro bei Klassenerhalt", kommentierte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bereits die Gemengelage. Für den Fall des Bundesliga-Abstiegs bestünde außerdem die Option, Mavropanos dauerhaft am Wasen zu verankern. "In beiden Fällen hätten wir die Chance, ihn zu nehmen. Ich glaube, es ist relativ klar, was mit ihm passiert."

Was danach geschieht, scheint vollkommen offen. Dass Mavropanos aufgrund seiner starken Auftritte irgendwann Begehrlichkeiten bei anderen Klubs weckt, war zu erwarten. Aufgrund seiner Vergangenheit beim FC Arsenal hat der 24-Jährige zumindest eine Vorahnung, was ihn in der Premier League erwartet.

Gerüchte um mindestens einen neuen Innenverteidiger für den BVB sind unterdessen nicht neu. Niklas Stark (26, Hertha BSC) sowie Nico Schlotterbeck (22, SC Freiburg) sollen sich ebenfalls im Kandidatenkreis befinden.