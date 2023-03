BVB: Cristiano Ronaldo ernsthaftes Thema, wäre Anthony Modeste nicht gekommen

Borussia Dortmund verpflichtete Anfang August vergangenen Jahres, genauer zu sein am achten des Monats, Anthony Modeste vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln. Etwas mehr als fünf Millionen Euro wurden für den Stürmer fällig, der so lange in die Bresche springen sollte, bis Sebastien Haller wieder vollständig krebsgeheilt ist.

Eine Verbindung zwischen dem BVB und Modeste kam seitdem zustande, die Verpflichtung ist bisher als riesengroßes Missverständnis zu werten. Und im schwarz-gelben Lager glaubt niemand wirklich dran, dass Modeste noch einmal durchstarten wird.

Wie die Sport Bild berichtet, hätte sich der BVB statt Modeste noch intensiver mit Cristiano Ronaldo (38) beschäftigt, der dem Ruhrpottklub wenige Tage nach dem Modeste-Deal angeboten wurde. Eine weitere Saison des 34-Jährigen in Dortmund ist nicht angedacht, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

Mit seinen Beratern soll Modeste einen Wechsel nach Saudi-Arabien forcieren. Al-Hilal lockte ihn Anfang des Jahres 2022 mit einem Gehalt von rund sieben Millionen Euro. In saudischen Gefilden bewegt sich inzwischen auch Ronaldo, bei dem der BVB offenbar nicht wirklich abgeneigt gewesen wäre.

Verwendete Quellen: Sport Bild