BVB: Daran hakt die Verlängerung mit Raphael Guerreiro

Kein Spieler in der Bundesliga hat in diesem Jahr mehr Vorlagen geliefert als Raphael Guerreiro, in dessen persönlicher Datenbank neun Torvorbereitungen dokumentiert sind. Ein überragender Wert, der Borussia Dortmund umstimmte und die auslaufende Zusammenarbeit nun doch verlängert werden soll.

Die gedankliche Kehrtwende ist da, auf dem Papier gibt es bisher keine durchbrechenden Fortschritte. Die Verhandlungen gestalten sich laut der Sport Bild zäh, Guerreiro liegt inzwischen aber immerhin ein erstes Angebot vor.

Dabei ist festgehalten, dass der BVB Guerreiros Gehalt von etwa 5,5 Millionen Euro stärker an dessen Leistungen anpassen möchte. Ein solches Vorgehen soll in Dortmund künftig Usus sein und wird bei den noch laufenden Gesprächen mit Marco Reus und Mats Hummels ebenfalls angewendet.