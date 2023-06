BVB-Deal mit Ivan Fresneda geplatzt – schlägt jetzt Barça zu?

Fresnedas neue Berateragentur soll sich in den vergangenen Wochen mit dem FC Barcelona getroffen haben, um einen möglichen Wechsel zu diskutieren. Nach dem Abstieg von Real Valladolid ist Fresneda per Klausel für überschaubare 20 Millionen Euro zu haben. Ein seltenes Schnäppchen in der heutigen Zeit.

Ivan Fresneda will lieber in Spanien bleiben - Foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Shutterstock.com

Der BVB scheint mittlerweile raus aus dem Rennen um den begehrten Rechtsverteidiger. Fresneda favorisiere inzwischen einen Verbleib in seiner Heimat Spanien, heißt es. Wer da wohl den Zuschlag erhält? Barça kann sich den Youngster derzeit nicht leisten, der FC Arsenal scheint ebenfalls keine Option zu sein.

BVB beobachtet Sergio Arribas

Dortmunder Scouts sollen in den Aufstiegsplayoffs zur spanischen 2. Liga derweil Sergio Arribas (21) von der zweiten Mannschaft von Real Madrid beobachtet haben. In Spanien wurde in dieser Woche darüber berichtet, dass der Wechsel womöglich kurz vor dem Abschluss steht. Ganz so weit sind die Gedankengänge aber offenbar noch nicht fortgeschritten.

Verwendete Quellen

Ruhr Nachrichten