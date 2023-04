BVB: Delegation von Real Madrid plant Trip wegen Jude Bellingham

Real Madrid will Jude Bellingham unbedingt verpflichten - Foto: / Getty Images

Real Madrid lässt im Werben um Jude Bellingham nicht locker. Noch in dieser Woche firmiert eine Reisegruppe der Blancos, die sich auf dem Weg nach Deutschland macht, um wegen dem BVB-Star zu verhandeln.

Jude Bellingham ist weiterhin das Haupttransferziel von Real Madrid in diesem Sommer. Nach Angaben der Marca werden Abgesandte der Blancos in den kommenden Tagen nach Deutschland reisen, um den 19-Jährigen persönlich davon zu überzeugen, an die Concha Espina zu wechseln.

In Madrid seien die Verantwortlichen der Meinung, dass alles in der Macht stehende getan wurde, es aber nach wie vor Bellinghams Entscheidung ist, welchem Klub er sich anschließen möchte. Und deshalb sei das Real-Management zu dem Entschluss gekommen, dass ein weiteres persönliches Treffen vonnöten ist.

Seriös lässt sich momentan nicht beurteilen, für welchen Klub Bellingham ab der kommenden Saison spielen wird. Inzwischen ist sogar ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund inklusive Vertragsverlängerung mit satter Gehaltserhöhung und das wahrscheinliche Anlegen einer Ausstiegsklausel nicht mehr ausgeschlossen.

Aus finanzieller Sicht wäre es für Real ein Kraftakt. Die 150 Millionen Euro, die der BVB für Bellingham aufruft, sind für die Königlichen unter keinem Umständen realisierbar. In Madrid erhofft man sich, dass die gute Vorarbeit schon bald Früchte tragen und sich Bellingham für das weiße Trikot entscheiden wird.

