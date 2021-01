Borussia Dortmund : BVB denkt auch an Verkauf von Erling Haaland, wenn...

Aufgrund des aktuellen Tabellenstands würde Borussia Dortmund in der kommenden Saison tatsächlich nicht an der Champions League teilnehmen. Die damit einhergehenden Einbußen müssten mittels Spielerverkäufen abgedeckt werden. Tritt dieses Szenario ein, wäre wohl auch Erling Haaland nicht mehr unverkäuflich.

Die Relevanz von Erling Haaland bei Borussia Dortmund ist nicht von der Hand zu weisen. Und doch könnte der BVB schon im Sommer dazu gezwungen sein, seinen hochtalentierten Torjäger abzugeben.

Laut WAZ schließen die Schwarz-Gelben per se nicht mehr aus, Haaland im Sommer zu verkaufen. Aber nur unter der Voraussetzung, sollte der Schlingerkurs in den kommenden Monaten andauern und sich der BVB am Ende tatsächlich nicht für die Champions League qualifizieren. Ein Verkauf Haalands wäre aber die absolute Notlösung.

Dem Lokalblatt zufolge wäre zuvorderst Thema, Schwerverdiener wie Manuel Akanji, Mahmoud Dahoud oder Axel Witsel von der Gehaltsliste zu bekommen. Tritt der Super-GAU ein, stünde der BVB aber auch lukrativen Verkäufen von Raphael Guerreiro, Giovanni Reyna oder Jude Bellingham offen gegenüber.