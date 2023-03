BVB: Diese Defizite muss Sebastien Haller noch beheben

Sebastien Haller kann nach seiner Krebsdiagnose noch nicht wieder auf seinem alten Leistungslevel sein. Edin Terzic erklärt, was dem BVB-Stürmer noch fehlt.

Viermal in Folge stand Sebastien Haller zuletzt in der Startelf von Borussia Dortmund. Das, warum ihn der BVB im vorigen Sommer holte, hatte der Niederländer in diesen Spielen vermissen lassen. Kein einziges Tor war von dem Angreifer ausgegangen. Das räsoniert auch sein Trainer.

"Wir haben noch keinen Stürmer, der 15 oder 20 Tore auf dem Konto hat", sagte Edin Terzic während der Pressekonferenz vor dem Revierderby gegen Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr). "Daran arbeiten wir hart, mit Extraschichten nach dem Training. Das haben wir uns mit allen Offensivspielern vorgenommen. Das hat am Dienstag auch gefehlt."

Am besagten Dienstag schied der BVB aus der Champions League aus. Im Gastspiel und Rückspiel im Achtelfinale gegen den FC Chelsea war keinem der Dortmunder Spieler ein Torerfolg gelungen. Das 0:2 an der Stamford Bridge bedeutete somit das Ausscheiden aus der Königsklasse.