Borussia Dortmund knackt bei Galavorstellung etliche Bestmarken

In dieser Saison wurde das Dortmunder Publikum von seiner Borussia nicht unbedingt verwöhnt. Umso ausgelassener feierten die Anhänger das 6:1 über den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag. Ganz nebenbei stellten die Mannschaften noch mehrere Rekorde auf bzw. ein.

Florian Kohfeldt wäre in der ersten Halbzeit sicherlich gerne im Boden versunken. Innerhalb von 14 Minuten kassierten seine Wölfe fünf Gegentore. Mit 0:5 ging es dann in die Kabine, was den Gästen in ihrer Vereinsgeschichte zuvor noch nie widerfahren war.

Für den ehemaligen SV-Werder-Coach könnten die Tage beim VfL nach der jüngsten Blamage bereits gezählt sein. Ein Abgang zum Saisonende wird mit solchen Auftritten immer wahrscheinlicher.