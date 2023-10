BVB: Drei Bundesliga-Klubs wollten Youssoufa Moukoko ausleihen

In der Länderspielphase zeigte Youssoufa Moukoko mal wieder, was in ihm steckt – und was der BVB verpasst. Im Winter muss eine Lösung her, zahlreiche Klubs aus der Bundesliga sollen interessiert gewesen sein.

Antonio Di Salvo war im Anschluss an das 3:2 der deutschen U21 gegen Bulgarien Feuer und Flamme. "Youssoufa hat einen gewaltigen Anteil am Sieg. Stürmer werden an Toren gemessen, die hat er gemacht", lobte der Trainer Youssoufa Moukoko, der in jener Partie einen Dreierpack schnürte.

Youssoufa Moukoko beim BVB außen vor

An diesem Freitag (20.30 Uhr) wartet auf den 18-Jährigen wieder die Tristesse in der Bundesliga. Borussia Dortmund trifft dann im Heimspiel auf Werder Bremen. Moukoko spielt beim BVB keine große Rolle, Sebastien Haller und der erst in diesem Sommer verpflichtete Niclas Füllkrug sind an vorderster Front gesetzt.

Laut Sport1 hatten sich Moukoko vor einigen Wochen zahlreiche Optionen in der Bundesliga geboten. Demnach fragten Eintracht Frankfurt, Werder Bremen und der 1. FC Köln nach einer Ausleihe. Moukoko und sein Management haben jene Wechselmöglichkeiten allerdings abgelehnt.