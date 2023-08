BVB erhält wieder schlechte Transfer-Nachricht bei Thorgan Hazard

Der BVB tut sich nach wie vor unfassbar schwer, einen Abnehmer für Thorgan Hazard zu finden. Ein angeblich interessierter Klub will nun wohl doch nicht zuschlagen.

Borussia Dortmund möchte gerne einen weiteren Stürmer verpflichten und sinniert zudem darüber, neues Personal für die Abwehrkette zu akquirieren. Die finanzielle Tragweite ist allerdings stark eingeschränkt, erst müssen Großverdiener wie Thorgan Hazard veräußert werden.

BVB: AS Monaco denkt nicht an Thorgan Hazard

Hinsichtlich eines möglichen Abgangs des 30-Jährigen erhält der BVB nun erneut eine schlechte Nachricht. Nach Informationen der Zeitung Nice-Matin signalisiert die AS Monaco kein Interesse an Hazard. Sport1 brachte den Klub aus dem Fürstentum ins Rennen.

Bisher ergab sich keine heiße Spur, die es sich zu verfolgen lohnte. Hazard war im vergangenen Halbjahr an die PSV Eindhoven in die benachbarte Niederlande ausgeliehen, konnte dort aber nicht wirklich überzeugen.

BVB macht bei Thorgan Hazard Verlust

Hazards Vertrag beim BVB ist noch bis 2024 datiert, so dass letztmals die Chance auf eine angemessene Ablöse besteht. Was klar ist: Jene Summe wird deutlich unter den 25 Millionen Euro liegen, die Dortmund 2019 in den Transfer investiert hatte.

