BVB erkennt weiterhin erhebliche Mängel bei Julian Rijkhoff – Interesse aus Spanien

Der BVB-Reisetross macht sich an diesem Montagmittag auf zur Vorbereitungstour in die USA. Nicht mit dabei sein wird Julian Rijkhoff, dem von den Verantwortlichen noch außerordentlich hohes Steigerungspotenzial bescheinigt wird. Ein Transfer ist als Folge dessen nicht ausgeschlossen.

Julian Rijkhoff könnte Borussia Dortmund in den nächsten Wochen verlassen. Laut den lokalen Ruhr Nachrichten ist weiterhin ein Wechsel des 18-Jährigen im Gespräch. Es sei Interesse aus den Niederlanden sowie Spanien vorhanden. Ob es sich dabei um eine Leihe oder einen Festtransfer handeln würde, bleibt offen.

Julian Rijkhoff startete beim BVB gut, ließ dann aber nach

Rijkhoff konnte seine anfangs starke Entwicklung nicht fortführen und scheint erheblich Probleme zu haben, sich an den professionellen Fußball im Herrenbereich zu gewöhnen. Deshalb sollen mit dem 18-Jährigen sowie seinem Management auch schon seit Monaten Zukunftsdiskussionen geführt werden.

Während sich Rijkhoff und seine Vertreter regelmäßige Trainingseinheiten bei den Profis und wechselnde Einsätze bei der U23 und der U19 wünschen, sehen die BVB-Planer eher die körperlichen Defizite, die sich in den vergangenen zwei Wochen zeigten, in denen Rijkhoff bei den Profis mittrainierte.

BVB-Zukunft von Julian Rijkhoff nicht in Stein gemeißelt

Zudem soll es dem niederländischen Nachwuchsnationalspieler noch an taktischer Reife im Gegenpressing sowie beim defensiven Umschalten fehlen. Im Januar hatte sich Rijkhoffs Vertrag nach seinem 18. Geburtstag automatisch verlängert. Seine Zukunft an der Dortmunder Strobelallee scheint deshalb aber nicht in Stein gemeißelt.

