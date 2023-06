BVB erkundigt sich nach Ersatz für Thomas Meunier – europaweites Interesse

Borussia Dortmund gehört offenbar zu den Interessenten für Ferdi Kadioglu. Der türkische Journalist Osman Cengiz berichtet, dass sich der BVB bei Kadioglus Klub Fenerbahce Informationen über den 23-Jährigen eingeholt hat.

Damit sind die Dortmunder Borussen aber bei weitem nicht allein. Der SSC Neapel, Inter Mailand, die AS Rom und Ajax Amsterdam sollen ebenfalls in Istanbul vorgefühlt haben. Kadioglu ist definitiv einer der besten Rechtsverteidiger in der Süper Lig, an Fenerbahce ist der türkische Nationalspieler noch bis 2026 gebunden.

Das Dortmunder Ressort Kaderplanung beschäftigt sich momentan mit zahlreichen Alternativen, um endlich den Abgang von Thomas Meunier vorantreiben zu können. Die AS berichtete unlängst, dass der Routinier trotz seines bis 2024 laufenden Vertrags in diesem Sommer ablösefrei bei einem anderen Klub unterschreiben darf.

Mehr als ein Abtasten dürfte es bei Kadioglu aber nicht werden. Der BVB soll sich im Werben um den begehrten Ivan Fresneda vom LaLiga-Absteiger Real Valladolid in der Pole Position befinden. Der Transfermarktkenner Nicolo Schira schrieb unlängst sogar von einer Einigung über 20 Millionen Euro sowie einem Vertrag bis 2028.

Verwendete Quellen

Osman Cengiz