BVB erreicht erstes Angebot für Ansgar Knauff

Borussia Dortmund hat die erste Offerte für Ansgar Knauff in Empfang nehmen dürfen. Über die Höhe wird bei Sky zwar nichts bekannt, dafür aber über die Forderung des BVB.

Demnach liegt diese bei sieben Millionen Euro. Eintracht Frankfurt, an das Knauff seit etwa anderthalb Jahren verliehen ist, möchte weniger zahlen. Es herrscht also zumindest eine Differenz vor.

Der Poker befinde sich aktuell in vollem Gange, die Gespräche würden einen positiven Verlauf nehmen. Knauff selbst hat für sich die Entscheidung getroffen, im Sommer dauerhaft nach Frankfurt wechseln zu wollen.

Der 21-Jährige gewann in der vergangenen Saison mit der Eintracht die Europa League und kommt in der laufenden Spielzeit auf ein Tor und drei Vorlagen in 31 Pflichtspielen. In Frankfurt halten sie für die Zukunft sehr viel vom U21-Nationalspieler.

Verwendete Quellen

Sky