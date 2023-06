BVB erwartet bei Nico Schulz wieder Hängepartie – Berater äußert sich

BVB will Nico Schulz unbedingt loswerden - Foto: / Getty Images

Es ist bekannt, dass der BVB schon lange vergeblich versucht, Nico Schulz von der Gehaltsliste zu streichen. Eine baldige Lösung zeichnet sich in dieser zumindest aus finanzieller Sicht schwerwiegenden Personalie nicht ab.

Sport1 hatte kürzlich das Szenario einer vorzeitigen Vertragsauflösung durchgespielt, was allerdings mehr Spekulation als validen Informationen entsprach. Schulz' Kontrakt beim Vizemeister der Bundesliga besitzt noch ein Jahr Gültigkeit.

"Wir gehen die ganze Sache ganz ruhig an", sagt Schulz-Berater Roger Wittmann den Ruhr Nachrichten. Und spricht dann aus, was man beim BVB eigentlich nicht hören möchte: "Es sieht nicht danach aus, dass es jetzt schnell geht. Aber jeder, der das Fußballgeschäft kennt, weiß, wie schnell sich die Situation ändern kann. Wenn ich heute sage, es geht nicht schnell, ändert sich das schon am nächsten Tag."

Der BVB scheitert bislang mit dem Vorhaben, Nico Schulz (30) von der Payroll zu bekommen, rigoros. Etwa fünf Millionen Euro soll der Linksverteidiger verdienen, der in der vergangenen Saison kein einziges Spiel in Schwarz-Gelb bestritten hatte.

"Das Optimale wäre, sich im Sommer jetzt ordentlich zu trennen. Es gehören aber immer zwei Seiten dazu, sich zu einigen", will auch Berater Wittmann nicht noch mehr verbrannte Erde als ohnehin schon hinterlassen. Schulz und Co. melden freilich kein Interesse daran, auf das zustehende Gehalt zu verzichten – und wenn überhaupt nur in marginalen Teilen.

Ein Abnehmer ist ferner weiterhin nicht in Sicht. Es gab in der Vergangenheit zwar immer wieder Gerüchte, zum Beispiel Lazio Rom war des Öfteren mal an der Börse der Mutmaßungen gehandelt worden. Eine heiße Spur gab es aber nie zu verfolgen.

