BVB-Fehlstart: Steht Edin Terzic bereits zur Debatte?

Der nicht gerade überzeugende Start in die neue Saison sowie die noch nicht abgeschlossene Kaderplanung lässt in Teilen der BVB-Community Unruhe aufkommen. Edin Terzic gerät schon nach wenigen Wochen unter Druck.

Vier Punkte nach zwei Spielen, ein wenig überzeugender Sieg gegen Köln und am zurückliegenden Wochenende das 1:1 in Bochum: Bei Borussia Dortmund hat man sich den Start in die neue Saison selbstverständlich anders vorgestellt.

BVB: Kritik an Trainer Edin Terzic wächst durchaus

Der Erste, der dann schnell zur Disposition steht, ist der Trainer. Edin Terzic, der das Amt bei den Borussen innehat, sei taktisch viel zu unflexibel, heißt es unter anderem. Zudem sind nicht wenige unzufrieden mit der Dortmunder Einkaufspolitik. Steht Terzic deshalb bereits zur Debatte?

Im Sport1-Podcast Die Dortmund-Woche wird die Situation des Übungsleiters besprochen. Es wird zu dem Schluss gekommen, dass Terzic nach aktuellem Stand definitiv nicht zur Debatte steht. Der Übungsleiter genieße die volle Rückendeckung von Boss Hans-Joachim Watzke.