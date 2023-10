BVB-Flirt Santiago Gimenez hat einen Verehrer in LaLiga

Santiago Gimenez hat offenbar das Interesse von Atletico Madrid geweckt. Wie das spanische Onlineportal fichajes.net berichtet, ist der mexikanische Nationalstürmer Transferziel Nummer eins für die Offensive, sowohl von Trainer Diego Simeone, als auch den Klub-Bossen.

Santiago Gimenez: Vertrag bis 2027

Gimenez hat mit seinen hervorragenden Leistungen in der Eredivisie offenbar mächtig Eindruck bei den Colchoneros hinterlassen. Der 22-Jährige erzielte in der laufenden Saison in acht Partien bereits zwölf Tore.

In der vergangenen Saison hatte Feyenoord die erste Meisterschaft nach sechs Jahren Wartezeit auch den Toren des mexikanischen Nationalstürmers zu verdanken. In 32 Meisterschaftsspielen erzielte er 15 Treffer.