Borussia Dortmund : BVB fragt wegen Barça-Schatz Mika Marmol an

In der jüngeren Vergangenheit haben Jungstars, die ihre Ausbildung beim FC Barcelona absolvierten, den Klub reihenweise verlassen. Der beim BVB begehrte Mika Marmol könnte der nächste sein.

Borussia Dortmund interessiert sich offenbar für Mika Marmol. Laut der Mundo Deportivo fragte der amtierende DFB-Pokalsieger wegen des Innenverteidigertalents des FC Barcelona an – genauso wie der FC Sevilla.

Marmol, 20-jährig, hat die letzten Stufen seiner Fußballausbildung in der berühmten Akademie La Masia durchlaufen und ist in der zweiten Mannschaft gesetzter Stammspieler. Marmol hat in dieser Saison noch keine Spielminute verpasst.