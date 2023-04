BVB führt Rennen um Enzo Le Fee an

Borussia Dortmund signalisiert offenbar weiterhin großes Interesse an Enzo Le Fee. Neben dem BVB bemühen sich vor allem französische Klubs um den Mittelfeldspieler.

Enzo Le Fee (23) ist heiß begehrt. Aus Deutschland befindet sich Borussia Dortmund in der Pole Position. Darüber berichtet der französische Insider Mohamed Toubache-Ter, der vom großen Interesse des BVB schreibt.

Im Kreis der Mitbewerber befinden sich außerdem Stade Rennes, der OGC Nizza und die AS Monaco. Da Le Fee noch bis 2024 an den FC Lorient gebunden ist, wird in jedem Fall eine Ablöse fällig. Die Rede war zuletzt von bis zu 30 Millionen Euro.

"Ich schließe keine Türen. Ob Rennes oder andere Vereine der Ligue 1 – es geht mir darum, ob es eine interessante sportliche Aufgabe ist", kommentierte Le Fee bereits die kursierenden Wechselgerüchte. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, ins Ausland gehen, aber auch in Frankreich zu bleiben."