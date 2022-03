Borussia Dortmund : BVB-Gebot für Gianluca Scamacca? Klubboss erwartet Offerten aus dem Ausland

Neben dem BVB soll sich RB Leipzig Informationen über den mit 1,95 Metern Körpergröße klassischen Mittelstürmer eingeholt haben. Scamacca zählt in der laufenden Saison zehn Tore in 25 Meisterschaftsspielen für Sassuolo.

Konkret hat der DFB-Pokalsieger die Spur bisher nicht verfolgt. In der Emilia-Romagna wartet man aber bereits auf den ersten konkreten Versuch. "Das Angebot wird wahrscheinlich eher aus dem Ausland kommen", sagt Sassuolo-Vorstand Giovanni Carnevali dem Radiosender Rai Gr Parlamento. "Heute gibt es in Italien einige wirtschaftliche Schwierigkeiten. Vielleicht gibt es den Willen, den Wunsch, einen Spieler zu übernehmen, aber ich denke, die wichtigsten Angebote können aus dem Ausland kommen."

Carnevali würde seinen Shootingstar am liebsten gar nicht ins Ausland verkaufen. "Ich hoffe, dass er in Italien bleiben kann. Ich möchte, dass er in unserer Liga bleibt", so der Planer des Tabellenzehnten der Serie A. Scamaccas Vertrag ist noch rund dreieinhalb Jahre gültig.