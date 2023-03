BVB-Gehaltskürzung: Es droht Ärger mit Marco Reus

Die Karriere von Marco Reus biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Mit seiner nächsten Unterschrift besiegelt der 33-Jährige sehr wahrscheinlich seinen letzten großen Vertrag. Reus' Kontrakt bei Borussia Dortmund endet in einigen Monaten, eine Verlängerung ist offenbar keineswegs beschlossene Sache.

Ein großes Problem sind wohl die erheblichen finanziellen Einbußen, die Reus bei nochmaliger Verlängerung in Kauf nehmen müsste. Wie die WAZ unter Berufung auf das Umfeld der Dortmunder Identifikationsfigur berichtet, will sich Reus in Sachen Gehalt bei seinem dann wohl letzten BVB-Vertrag nicht "allzu viel einschränken".

Zwischen den verschiedenen involvierten Parteien könnte nun Ungemach drohen. Der BVB will sich gehaltstechnisch neu ordnen, künftig niedrigere Grundgehälter implementieren und dafür höhere leistungsbezogene Boni vereinbaren.