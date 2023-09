BVB-Gerüchte um Julian Nagelsmann: Hans-Joachim Watzke platzt der Kragen

Der BVB ist verhalten in die neue Saison gestartet, hier und da fällt das Wort "Krise". Branchenüblich ist der Trainer die erste Personalie, über die diskutiert wird – in dem Fall also Edin Terzic. Dass es im Rahmen dessen zu Spekulationen gekommen und der Name Julian Nagelsmann gefallen ist, missfällt Hans-Joachim Watzke extrem.

Nur fünf Punkte aus den ersten drei Bundesliga-Spielen stehen auf dem Konto von Borussia Dortmund. Ferner zeigt sich die Anhängerschaft nicht gerade zufrieden mit dem Ergebnis auf dem Transfermarkt, Sebastian Kehl fand unlängst bereits deutliche Worte. Eine Trainerdiskussion sieht man beim BVB aber als unangemessen an.

BVB mit klarer Rückendeckung für Edin Terzic

"Diese Frage habe ich schon vor Wochen beantwortet. Da lass ich mich überhaupt nicht mehr drauf ein, weil das Blödsinn ist", poltert BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bei Sky. "Ich habe vor Wochen eine ganz klare Position zu Edin Terzic gehabt. [...] Ich muss nicht wie ein Papagei jede Woche die gleiche Frage beantworten."

Watzke steht also felsenfest zu Terzic und hält dem Dortmunder Coach nicht zum ersten Mal in der jüngeren Vergangenheit in deutlicher Bandbreite den Rücken frei. Die Bild hatte Anfang der Woche darüber berichtet, dass der Name Julian Nagelsmann richtig Fahrt aufnehmen könne, sollte Terzic den BVB sportlich nicht wieder in ruhigeres Fahrwasser bekommen. Watzke tobt.