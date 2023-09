BVB gesteht Probleme bei Verpflichtung von neuen Toptalenten

Der BVB-Sportdirektor gibt die Leitlinien deshalb aber nicht auf: "Wir bleiben bei unserer Philosophie, in junge Spieler zu investieren, sie zu entwickeln und punktuell auch Transfererlöse einzufahren, die wir zum Teil wiederum in den Kader investieren können. Das ist seit vielen Jahren unser Geschäftsmodell."

"Partnervereine finanzstarker Klubs machen die Verpflichtung von Toptalenten natürlich schwieriger für uns", erklärt Sebastian Kehl in der Sport Bild, dass es für den BVB in Zukunft mitnichten einfacher wird, den großen Glücksgriff zu realisieren.

Die Liste an jungen Spielern, die bei Borussia Dortmund den Durchbruch im Erwachsenenfußball geschafft haben, ist bemerkenswert. Jüngste Beispiele hierfür sind in etwa Ousmane Dembele, Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham, der jüngst für über 100 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte .

Julien Duranville soll beim BVB durchstarten

Julien Duranville (17), der bereits im Dortmunder Profikader steht, derzeit aber verletzt ausfällt, sowie Jamie Bynoe-Gittens (19) sind momentan die heißesten Eisen im Talentefeuer. Laut Kehl hat die Borussia, was die Entwicklung von Toptalenten angeht, einen hervorragenden Ruf.

Das A und O sei es, den jungen Spielern Spielzeit zu verschaffen, und das auf absolutem Topniveau und nicht nur in der 1. Runde des DFB-Pokal. "Das ist bei uns gewährleistet", macht Kehl klar. "Am Ende können Toptalente an den Spielberichtsbögen ablesen, wie ernst es uns mit ihnen ist."

