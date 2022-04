BVB gibt Angebot für Darwin Nunez ab

Da sich Manchester City und Erling Haaland der Daily Mail zufolge auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben, hat Borussia Dortmund endlich Klarheit. Zur kommenden Saison müssen die Schwarz-Gelben einen neuen Mittelstürmer präsentieren, der zumindest über ein ähnliches Format wie die norwegische Naturgewalt verfügen soll.

Eine der überragenden Kräfte im europäischen Fußball ist in dieser Saison Darwin Nunez, der für Benfica Lissabon 33 Tore in 38 Pflichtspielen erzielte und sich so einen Eintrag in den Notizblöcken der Topklubs gesichert hat. Der BVB versucht es mit dem Überraschungsmoment.