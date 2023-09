BVB guckt sich spanisches Sturmtalent aus – frischgebackener U21-Nationalspieler

Der BVB hat sich schon lange zum Ziel gemacht, die großen Talente des europäischen Fußballs in seiner Mannschaft zu vereinen. Eines davon kommt aus Spanien.

Beim FC Valencia gibt es endlich wieder Lichtblicke, einer davon ist Diego Lopez. Laut einem Bericht des spanischen Portals fichajes.net hat sich der 21-Jährige auf die Beobachtungsliste von Borussia Dortmund gespielt.

BVB-Kandidat Diego Lopez bei Barça und Real Madrid ausgebildet

Lopez avanciert in dieser Saison zu den wichtigen Spielern seines Klubs, dem er seit zwei Jahren angehörig ist. Seit dieser Spielzeit gehört er offiziell zum Profikader, erhielt einen Dreijahresvertrag bis 2026.

In seinen jüngeren Jahren ließ sich Lopez beim FC Barcelona und Real Madrid ausbilden. Beim 2:2 am vergangenen Wochenende in Almeria erzielte der Flügelstürmer, der die meiste Zeit auf der linken Außenbahn spielt, sein erstes Saisontor.