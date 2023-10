BVB hält Lille-Talent Leny Yoro unter Beobachtung – Topklubs stehen Schlange

Yoro avanciert zum zweitjüngsten Debütanten des OSC Lille und überholte damit Eden Hazard, als er gegen Ende der Saison 2021/22 sein erstes Spiel bestritt. In dieser Saison hat sich Yoro als Stammspieler etabliert und in jedem der letzten sieben Ligue-1-Spiele 90 Minuten gespielt.

Der FC Chelsea, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, der FC Liverpool und Manchester United sollen Yoro ebenfalls gelistet haben. Vor einigen Wochen gab es zudem ein Gerücht, das besagte, dass sich Real Madrid in Stellung bringt .

In der zurückliegenden Länderspielphase wurde Yoro erstmals in der französischen U21-Nationalmannschaft aufgeboten. Zu einem Einsatz kam er allerdings nicht. Yoro ist Rechtsfuß und hat sein Haupteinsatzgebiet in der Innenverteidigung.

Was es schwierig macht respektive einen Transfer nicht billig werden lassen würde, ist Yoros in Lille noch bis 2025 datierter Vertrag.

Verwendete Quellen

90min