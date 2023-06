BVB-Hammer: Kommt Ilkay Gündogan zurück?

Nach Informationen der Bild kann eine Rückkehr zu Borussia Dortmund in diesem Sommer "wahr werden". Gündogan, der noch im Finale der Champions League steht, könnte sich also mit dem Triple aus Manchester verabschieden.

Für den BVB spielte Gündogan bereits zwischen 2011 und 2016, war also Teil des letzten Meisterkaders in der Saison 2011/12, in der am Ende sogar das Double zu Buche stand. Der FC Barcelona kann sich Gündogan unter den aktuellen finanziellen Voraussetzungen nicht leisten. ManCity wünsch sich eine Verlängerung der auslaufenden Zusammenarbeit.

"Es ist noch nichts entschieden", sagte der 32-Jährige nach dem Erfolg am Wochenende. "Wir werden sehen, was passieren wird. Trainer Pep Guardiola hofft, dass sein Lieblingsspieler verlängert: "Er weiß, was ich denke. Wir sind Nachbarn. Wir wohnen seit vielen Jahren im selben Stockwerk, er ist also ein enger Freund von mir. Er spielt außergewöhnlich gut."

Verwendete Quellen

Bild