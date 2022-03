Borussia Dortmund : BVB hat Bartlomiej Dragowski weiter im Blick

Bartlomiej Dragowski will den AC Florenz im Sommer verlassen, um den berühmten nächsten Schritt zu machen. Borussia Dortmund gilt weiterhin als potenzieller Abnehmer.

Borussia Dortmund ist offenbar noch immer an Bartlomiej Dragowski interessiert. Die italienische Tageszeitung La Nazione nennt den BVB neben dem SSC Neapel als möglichen Käufer des Torhüters vom AC Florenz.

Dragowski war in der vorigen Saison Stammkeeper, hat in der laufenden Spielzeit allerdings Verletzungsprobleme und fiel deshalb bereits zwei Monate aus. Das hat den 24-Jährigen in der Hierarchie nach hinten fallen lassen. Dragowskis Vertrag läuft 2023 aus, Florenz soll mindestens elf Millionen Euro Ablöse fordern.

