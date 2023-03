BVB hat freie Bahn: RB Leipzig sagt Naby Keita ab

Borussia Dortmund könnte im Poker um Naby Keita nun die Führung übernommen haben. Konkret nach den möglichen Verpflichtungen des 28-Jährigen oder vom ebenfalls bei RB Leipzig gehandelten Felix Nmecha (22, VfL Wolfsburg) befragt, wiegelt Trainer Marco Rose ab.

"Wir haben im Moment andere Prioritäten und Positionsprofile", lautet Roses Antwort in der Sport Bild auf explizite Nachfrage. Beim BVB wird man diese Aussage freudig zur Kenntnis nehmen, immerhin sollen die Dortmunder sehr stark an einer Zusammenarbeit mit Keita interessiert sein.

Der Guineer wird den FC Liverpool in diesem Sommer ablösefrei verlassen, weil ihm die Reds keinen neuen Vertrag offerieren. An der Anfield Road steht ein XXL-Umbau im Mittelfeld an. Keita verfügt über eine zweijähriger Vergangenheit in Leipzig, war dort zwischen 2016 und 2018 einer der Ausnahmespieler.