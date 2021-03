Borussia Dortmund : BVB im Rennen um Österreich-Juwel Yusuf Demir

Nach BILD-Informationen sind die Borussen inzwischen auch in das Tauziehen um Yusuf Demir eingestiegen. Der technisch beschlagene Youngster von Rapid Wien gilt in Österreich als eines der besten jungen Talente.

Startelfeinsätze zählt er lediglich fünf, in Hütteldorf will man sein Juwel behutsam an den Herrenfußball heranführen und nicht verheizen. Demir wird bereits in der U21 der Alpenrepublik eingesetzt, welche die Qualifikation für die anstehende EM-Endrunde in Ungarn und Slowenien allerdings verpasste.

Wahrscheinlich gut für Rapid, sonst hätte sich Demir womöglich noch mehr in den Fokus gedrängt als ohnehin schon. Der FC Barcelona, die beiden Manchester-Klubs City und United, Ajax Amsterdam sowie Juventus Turin wurden in der Vergangenheit ebenfalls mit einer möglichen Demir-Verpflichtung in Verbindung gebracht.