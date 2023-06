BVB in fortgeschrittenen Gesprächen mit Überflieger von Real Madrid

Vor einigen Monaten hieß es bereits, dass Real Madrid in Erwartung an Unmengen von Angeboten für Sergio Arribas ist. Der BVB soll sich in konkreten Verhandlungen befinden.

Angesichts von 25 direkten Torbeteiligungen war in der vorigen Saison der spanischen 3. Liga kein Akteur erfolgreicher als Sergio Arribas. Mit der zweiten Mannschaften von Real Madrid verpasste er vor wenigen Tagen den Aufstieg. Ob er nun bleibt, ist offen.

BVB bei Sergio Arribas in der Pole Position?

Laut dem Portal OK Fichajes befindet sich Borussia Dortmund in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 21-Jährigen. Gespräche mit dem Umfeld sollen schon intensiviert worden sein. Dem Bericht zufolge steht Arribas sogar kurz davor, seine Zusage zu erteilen, wägt momentan aber noch einige Faktoren ab.

Der offensive Mittelfeldspieler will noch abwarten, bis an der Concha Espina eine finale Entscheidung über seine Zukunft getroffen worden ist. Arribas muss noch darüber informiert werden, ob er in der kommenden Saison bei den Profis oder weiterhin in der zweiten Mannschaft eingesetzt wird.

Eine weitere Saison beim Castilla-Team kommt für Arribas, der in Spanien unter anderem beim Zweitligisten Real Saragossa gefragt sein soll, wohl nicht infrage. Eine Ablöse wäre aufgrund des angeblich noch bis 2025 datierten Vertrag in jedem Fall fällig.

Verwendete Quellen

OK Fichajes