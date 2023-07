BVB in konkretem Austausch wegen Weston McKennie

Der Zukauf von Felix Nmecha ist für Borussia Dortmund nicht wirklich ausreichend, um die entstandenen Lücken in der Mittelfeldzentrale zu schließen. Nachdem auch noch der Transfer von Edson Alvarez geplatzt ist, muss der BVB neue Optionen erschließen.

BVB pflegt intensiven Kontakt zu Weston McKennie

Eine davon ist offenbar Weston McKennie. Laut ESPN befindet sich der 24-Jährige momentan mit den Schwarz-Gelben in konkreten Wechselgesprächen. Die italienische Zeitschrift Gazzetta dello Sport berichtet ebenfalls davon.

Juventus Turin will sich in den nächsten Wochen von einer Vielzahl an Spielern trennen und nach einer enttäuschenden Saison den Kader an einigen Stellen verändern. McKennie, der das letzte Halbjahr beim Premier-League-Absteiger Leeds United verbrachte, steht auf der Abschussliste.