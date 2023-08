BVB-Interesse an Edson Alvarez: "Waren nie so weit, wie Medien berichtet haben"

Borussia Dortmund soll Edson Alvarez mit einem langfristigen Fünfjahresvertrag gelockt haben, mit ihm sogar über einen Wechsel einig gewesen sein, stand hier. In anderen Ecken des Internets war zu lesen, dass der BVB einmal 30 Millionen Euro für den 25-Jährigen geboten hat. So weit fortgeschritten war der Austausch aber nie.

BVB führte wegen Edson Alvarez nie Verhandlungen mit Ajax Amsterdam

"In Sachen Alvarez waren wir nie so weit, wie die Medien berichtet haben", stellt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der Sport Bild klar. "Es gab nie Verhandlungen mit Ajax Amsterdam über ihn. Wenn wir kurz vor einem Transfer gestanden hätten, hätte Ajax mit Sicherheit von uns gehört. Es gab die Alternativen A, B und C."

Während der Alvarez-Sondierungen soll es sogar zum Streit zwischen Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl gekommen sein, die sich in der Personalie uneins waren. Das stimmt ebenfalls nicht, korrigiert Watzke.