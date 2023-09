BVB: Italienischer Topklub macht Giovanni Reyna Avancen

Giovanni Reyna mit BVB-Liebeserklärung

"Es gibt nichts Besseres als Dortmund. Es ist ein Topverein, ich bin glücklich hier und könnte für immer hier spielen", gab Reyna eine Liebeserklärung an den BVB ab. Nach abermals langer Verletzungspause wegen eines Beinbruchs stand der US-Amerikaner gegen PSG in der Champions League sowie in der Bundesliga gegen Wolfsburg erstmals in dieser Saison wieder im Kader.

Dortmunds Übungsleiter Edin Terzic hatte vor Kurzem offenbart, dass er eine hohe Meinung über Reyna vertritt: "Giovanni hatte in der vergangenen Saison eine herausragende Torquote nach seinen Einwechselungen. Er bringt unfassbares Potenzial mit, er muss es jetzt nur konstant auf den Platz bringen."

