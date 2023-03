BVB: Jude Bellingham angeblich mit Real Madrid einig

Real Madrid soll im Poker um Jude Bellingham die erste wichtige Hürde genommen haben. In Spanien ist zu lesen, dass sich die Blancos mit dem BVB-Gipfelstürmer einig sind.

An verschiedenen Stellen war in dieser Woche von einem Treffen zwischen Mark Bellingham und Juni Calafat berichtet worden. Der eine ist der Vater und Berater von Jude Bellingham, der andere der Chefscout von Real Madrid. Beide sollen sich in einem Londoner Hotel getroffen und ausgetauscht haben.

Ist es während jener Unterredung womöglich schon zu einer Einigung gekommen? Das spanische Portal todofichajes.com spinnt die Story jedenfalls weiter – mit der pikanten Anmerkung, dass Real Madrid und Bellingham über eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison einig sind.

Der 19-Jährige habe zwar ein anderes Angebot des FC Liverpool auf dem Tisch liegen, soll sich allerdings für den spanischen Rekordmeister entschieden haben. Sollte diese Meldung der Wahrheit entsprechen, hätte Real zumindest die erste wichtige Hürde genommen.