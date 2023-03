BVB: Jude Bellingham Wunschkandidat bei Manchester City, aber...

Die Elite des europäischen Fußballs frönt nach Jude Bellingham. Darunter Manchester City, wo der BVB-Star ein vieldiskutierter Name ist. Die Transferhoffnungen scheinen aber nicht wirklich groß, eine Alternative muss her.

Bei Manchester City könnten sich im Sommer einige Baustellen ergeben, manche groß, manche nicht so groß. Vor allem in der Zentrale, wo Ilkay Gündogans Vertrag ausläuft, Bernardo Silva immer wieder mit einem Wechsel verbunden wird (beide werden vom FC Barcelona umworben), und der neu hinzugeholte Kalvin Phillips nicht gerade Werbung in eigener Sache betreibt.

Die britische Tageszeitung Telegraph berichtet, dass Jude Bellingham bei den Skyblues absoluter Wunschkandidat für das zentrale Mittelfeld ist. Restlos überzeugt scheinen die Macher allerdings nicht von einem Transfer, was vor allen Dingen an der hochkarätigen Konkurrenz liegt.

Der FC Liverpool, Real Madrid und der FC Chelsea sind Kaliber, gegen die man sich erst mal durchsetzen muss. Und so beschäftigen sich die City-Entscheider sicherheitshalber mit einer Alternative. Mateo Kovacic soll ein Thema beim amtierenden englischen Meister sein. Beim WM-Dritten von Katar ist noch offen, wie es an der Stamford Bridge weitergeht.