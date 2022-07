Bundesliga BVB-Juwel Jayden Braaf wehrt sich: "Kennen mich nicht wirklich"

Jayden Braaf braucht wohl noch einige Zeit, bis er bei Borussia Dortmund im Rampenlicht stehen wird. Vorwürfe, er habe einen schwierigen Charakter, will er nicht unkommentiert stehen lassen.

Ende Mai gab Borussia Dortmund die Verpflichtung von Jayden Braaf bekannt. Der 19-Jährige, der aus dem Nachwuchs von Manchester City geholt wurde, gilt als hochtalentiert, musste das gesamte letzte Jahr allerdings aufgrund einer schweren Knieverletzung aussetzen.

"Ich hoffe einfach, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis ich mein erstes Spiel machen kann", sagt Braaf im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten. Zunächst soll der junge Niederländer in der Dortmunder U23 zum Einsatz kommen. Vorwürfe, er habe einen eigenwilligen Charakter, will er derweil nicht einfach so stehen lassen.