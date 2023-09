BVB-Juwel Youssoufa Moukoko am Wendepunkt – Kontakt mit RB Leipzig

BVB: RB Leipzig in Kontakt mit Youssoufa Moukoko

In der zurückliegenden Sommerpause soll es Kontakt zu RB Leipzig gegeben haben. Der DFB-Pokalsieger war offenbar an einer Zusammenarbeit interessiert. Dort amtet Marco Rose als Trainer, der Moukoko noch aus der gemeinsamen Zeit in Dortmund kennt. Im Rahmen des Füllkrug-Deals soll zudem über ein Tauschgeschäft mit Werder Bremen gesprochen worden sein.

Moukoko blieb aber, wie schon im Frühjahr. In der Länderspielpause kann sich der noch immer blutjunge Angreifer Spielpraxis holen und Selbstvertrauen tanken. An diesem Freitag geht es in einem Testspiel gegen die Ukraine, am darauffolgenden Dienstag in der EM-Qualifikation im Kosovo. Moukoko selbst schweigt zu seiner aktuellen sportlichen Situation, der BVB hält ihn weiterhin so gut es geht aus den Medien raus.

Verwendete Quellen

Ruhr Nachrichten, Sport1