Bundesliga BVB kann aufatmen: Jürgen Klopp schließt Akte Jude Bellingham

Der FC Liverpool nimmt in diesem Sommer definitiv keinen Anlauf bei Jude Bellingham. "Er ist nicht auf dem Markt, das ist also das erste Problem mit diesem Spieler", sagte Jürgen Klopp am Montag, und fügte an: "Na ja, das ist das einzige Problem mit diesem Spieler!"

Borussia Dortmund hat ohnehin kein Interesse daran, Bellingham abzugeben – und auch beim hochtalentierten Briten sind keine Ambitionen bekannt, seinen noch bis 2025 datierten Vertrag vorzeitig auflösen zu wollen. Bedarf auf Bellinghams Position erkennt Klopp für seinen FC Liverpool nach aktuellem Stand außerdem nicht.