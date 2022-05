Borussia Dortmund BVB-Keeper Marwin Hitz erneut Gegenstand von Spekulationen

Marwin Hitz (34, Betrag bis 2023) deutete unlängst am Rande des Spiels gegen Bayern München an, dass er Borussia Dortmund im Sommer den Rücken kehren wird. Es folgten Spekulationen um seine Zukunft. Nun wird er erneut mit einem potenziellen Arbeitgeber in Verbindung gebracht.