BVB: Konkurrenz durch Niclas Füllkrug? Das sagt Sebastien Haller

Auf der Schlussetappe des Sommertransfermarkts nahm der BVB Niclas Füllkrug unter Vertrag. Damit kam auch ein direkter Konkurrent für Sebastien Haller in den Kader. Was dieser über den neuen Stürmer denkt.

Und weiter: "Konkurrenz steigert das Niveau im Training und hilft uns allen, um unser Maximum zu erreichen und sich in jeder Einheit für einen Platz in der Startelf zu empfehlen." Nach seiner schweren Krebserkrankung will der BVB bei Haller noch nicht voll an die Belastungsgrenze, kalkuliert auch mal einen kleineren Rückschlag ein.

"Wir spielen in drei Wettbewerben und haben große Ziele. Wenn wir erfolgreich sein wollen, brauchen wir einen guten Kader", antwortet Sebastien Haller in der Sport Bild zunächst auf die Frage, wie er denn die neue Konkurrenzsituation bewerte.

Da Edin Terzic eine Formation mit einem Stürmer präferiert und nur selten davon abweicht, heißt es bei Borussia Dortmund in Zukunft ganz vorne auf dem Feld: entweder Sebastien Haller oder Niclas Füllkrug.

Sebastien Haller fehlt dem BVB wegen des Afrika-Cup

Was die Verpflichtung von Füllkrug nötig machte, ist zum einen Hallers bevorstehende Teilnahme am Afrika-Cup im kommenden Frühjahr. Auf der anderen Seite ist Youssoufa Moukoko noch nicht so recht im Seniorenfußball angekommen. Für Füllkrug wird eine Ablöse von bis zu 15 Millionen Euro fällig.

Beim 1:0-Sieg vergangenes Wochenende gegen Wolfsburg war es erstmals so weit: Füllkrug stand bei jenem Bundesliga-Heimspiel in der Startformation, Haller kam erst in den Schlussminuten von der Bank aus zum Einsatz.

