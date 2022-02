Borussia Dortmund : BVB legt Erling Haaland neuen Vertrag vor

Es wird für immer ein Geheimnis bleiben, ob Borussia Dortmund gegen die Glasgow Rangers den Einzug in das Achtelfinale der Europa League realisiert hätte, wenn Erling Haaland seinen Aufgaben im Sturm nachgekommen wäre. Der Superstar musste in beiden Spielen aufgrund von Adduktorenproblemen passen.

Haaland steht trotzdem in den Schlagzeilen. Es geht um die Zukunft des Norwegers, die nach den schwarz-gelben Vorstellungen natürlich in Dortmund liegen soll. Wie der Brancheninsider Nicolo Schira berichtet, hat der BVB Haaland in der letzten Woche eine Vertragsverlängerung bis 2027 angeboten. Eine Einigung stehe aber noch aus.