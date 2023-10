BVB legt Preis für wechselwilligen Moukoko fest - Real Madrid keine Option

Youssoufa Moukoko will Borussia Dortmund einem Medienbericht zufolge verlassen - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Youssoufa Moukoko (18, Vertrag bis 2026) spielt beim BVB seit der Verpflichtung von Niclas Füllkrug keine große Rolle mehr. Das Reservistendasein hinterlässt offenbar Spuren. Moukoko strebt Medienberichten zufolge einen Abschied noch im Winter an.

In der Chefetage des BVB steht man einer Trennung von dem Eigengewächs offenbar aufgeschlossen gegenüber. Die Verantwortlichen sollen nicht mehr ganz zufrieden mit Moukoko sein. Als Ablöse stellt sich Borussia Dortmund angeblich 35 bis 40 Millionen vor.

Moukoko, der im vergangenen Sommer einen Abschied von den Schwarzgelben noch ausgeschlossen haben soll, strebt nun nach Informationen der Bild-Zeitung einen Abschied aus dem Signal Iduna Park an. Im Januar wolle Moukoko "ganz schnell" weg, schreibt die Boulevardzeitung und nennt den Wechselwunsch ein "offenes Geheimnis".

In der Stürmerhierarchie von Borussia Dortmund ist Youssoufa Moukoko hinter Neuzugang Niclas Füllkrug (30) und Sebastien Haller nur noch die Nummer 3. Als Konsequenz kommt der 18-Jährige unter Trainer Edin Terzic (40) in der aktuellen Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf lediglich 66 Spielminuten.

Real Madrid hat entgegen anderslautender Gerüchte kein Interesse

Ein konkreter Abnehmer für den Mittelstürmer ist nicht in Sicht. Zumindest keiner, der dem BVB die erhoffte Ablöse einbringen könnte. Spekulationen um ein vermeintliches Interesse von Real Madrid können getrost ins Reich der Fabeln verwiesen werden.

Real Madrid hat zur neuen Spielzeit bereits das brasilianische Wunderkind Endrick (17) von Palmeiras für bis zu 60 Millionen Ablöse für den Sturm verpflichtet, zudem wird wohl Kylian Mbappe (24) ablösefrei an die Concha Espina wechseln. Bedarf für Moukoko haben die Königlichen nicht.

Moukoko lehnte Leihgeschäfte ab

Im vergangenen Sommer hätte Moukoko leicht eine Luftveränderung vornehmen können. Eintracht Frankfurt, Werder Bremen und der 1. FC Köln zeigten Interesse an einer Ausleihe, Moukoko lehnte ab. RB Leipzig war zudem an einer festen Verpflichtung interessiert. Mittlerweile – Loïs Openda (23) kam für knapp 40 Millionen Euro von RC Lens als neuer Mittelstürmer – dürften die Sachsen aber kein großes Interesse mehr an Moukoko haben.

