BVB liegt noch immer kein Angebot für Jude Bellingham vor

Sebastian Kehl klärt über den momentanen Sachstand bei Jude Bellingham auf. Und nährt damit auch ein bisschen die letzten verbliebenen Optimisten in dieser Angelegenheit, die darauf hoffen, dass der Shootingstar eine weitere Saison für den BVB spielen wird.

"Natürlich gibt es immer wieder Gerüchte und Spekulationen in den Medien", sagte Kehl am Mittwoch in seiner Funktion als Sportdirektor. "Aber ganz ehrlich, im Moment liegt nichts auf dem Tisch. Nichts, was wir entscheiden können, nichts, worüber wir reden oder verhandeln können."

Verschiedenen Meldungen zufolge wollte Real Madrid die Causa Bellingham eigentlich noch im Mai abschließen. Die Verhandlungen über die Konditionen des angestrebten Wechsels gestalten sich aber offenbar nicht so einfach, wie es sich die Entscheidungsträger an der Concha Espina erhofft hatten.